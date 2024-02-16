Благотворительный фонд Вадима Столара провел седьмой этап проекта "Восстановись", который прошел в отеле VitaPark Карпаты в поселке Ждениево Закарпатской области. Его участники смогли эмоционально перезагрузиться и настроиться на положительные изменения в безопасном и комфортном месте.

«Уже в седьмой раз наш Фонд в рамках проекта «Восстановись» оказывает психологическую поддержку семьям, потерявшим отца или оставшимся без жилья из-за военных действий. За полтора года, продолжающегося проект, нам удалось помочь почти полторы тысячи семей. Это наш вклад в восстановление физического и ментального здоровья мам и детей, а значит – и в будущее Украины», – отметил Вадим Столар, основатель Фонда.

Подробности о том, как проходит психоэмоциональное восстановление в рамках проекта "Восстановись", раскрыла Наталья Приходько - волонтер Фонда Вадима Столара.

“Идея проекта зародилась, когда мы, помогая людям по всей стране, увидели и осознали, сколько сограждан нуждаются в эмоциональном восстановлении. Поэтому мы с командой придумали и реализовали проект "Восстановись". Его суть – не просто отдых пострадавших от войны семей в безопасных и живописных местах Украины, хотя это тоже важно. С мамочками и детьми много работают специалисты: психологи, арттерапевты, аниматоры. Ведь, прежде всего, мы стремимся помочь людям морально перезагрузиться, выдохнуть, набраться сил и укрепиться в стремлении двигаться дальше”, – рассказала Наталья Приходько.

В Фонде говорят, что за полтора года, продолжающегося проект "Восстановись", в стране и обществе произошли изменения, на которые необходимо реагировать.

Сейчас мы наблюдаем, что украинцы сильнее устают, эмоционально выгорают, им нужно все больше сил, чтобы жить полноценной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе. А нам нужно прилагать все больше усилий, чтобы помогать им в этом. Седьмой этап "Восстановись" был для нас достаточно сложным и дал понимание того, что и как нужно изменить, чтобы наша поддержка была еще более эффективной", - говорится в сообщении Фонда.





