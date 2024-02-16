Политолог Андрей Золотарев заявил, что в отставке Залужного все же просматривается политическая целесообразность, поскольку рейтинги у него очень высокие, это конкуренция.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Чего больше – политической целесообразности или военной необходимости – в отставке главкома? Скажу так, прежде всего это политическое решение, как бы там ни было, как бы к этому не относились, ибо рейтинги поддержки Залужного стали предметом головной боли на Банковой», - утверждает Андрей Золотарев.

К тому же, добавляет он, Залужный превратился в такую же мифологизированную фигуру, как 5 лет тому назад ею был Зеленский, каждый наделял Залужного такими взглядами, качествами, которых у него, возможно, и нет. Более того, подчеркивает эксперт, Залужный превратился в тефлоновую фигуру, к которой не прилипает абсолютно никакой негатив.

«Как политтехнолог могу сказать о том, что Залужный является наиболее неприятным, потенциально опасным политическим соперником для Владимира Зеленского, поскольку у него минимальный негатив в отличие от президента, у которого антирейтинг растет», - объясняет Андрей Золотарев.

Соответственно, констатирует гость программы, на Банковой увидели амбиции, возникли подозрения, значит, надо искать какую-то менее яркую и более компромиссную, более лояльную политическому руководству фигуру, коей оказался нынешний главком Сырский. То есть это, с одной стороны, отмечает он, была политическая необходимость, с другой, к Залужному действительно были вопросы по поводу фронта, этого тоже нельзя исключать.

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