Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня для польских фермеров нет никакой угрозы от украинского зерна, тем не менее, они устроили нам аграрный терроризм.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что это 100% политическая история от Польши. Честно скажу, я был уверен, что после прихода Туска, когда он придет и будет премьер-министром, ситуация изменится. Я был уверен, потому что нормальный адекватный смысл в том, чтобы помочь своему соседу, воюющему сегодня», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

И сегодня, констатирует эксперт, нам нужны деньги от этого экспорта, но наш сосед, Польша этого не понимает, и действительно очень жаль. Поэтому, утверждает он, сегодня мы видим просто аграрный терроризм, мы все видели эти кадры, где с открытой машины сыпется зерно, ужасно, так быть не должно.

Ранее, вспоминает эксперт, действительно был прецедент, что несколько аграриев были в сговоре, зерно должно было идти транзитом в другие страны, но на самом деле оно оставалось в Польше, это было фуражное зерно, то есть дешевый продукт, его перемешивали с польским и продавали, таким образом удалось сбить цену. Но сегодня, утверждает он, такая ситуация невозможна, теперь есть четкий контроль.

«Мы можем сказать, что сегодня эта клоунада проходит при поддержке россии. Еще раз хочу подчеркнуть, почему есть угроза от украинского земного, а от российского – нет? Ответ мне кто-то может дать? Почему?», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что крупные компании экспортируют зерно не через польскую границу, а по морю, поэтому очередной бунт польских перевозчиков не имеет смысла.

Также Politeka писала о том, что Безгин рассказал, как раньше общины работали на международном уровне.





