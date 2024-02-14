Российские пропагандисты обвинили президента Украины Владимира Зеленского "в попытке покушения" на французского президента Эммануэля Макрона. Эта информация является очередным бредом врага.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет РБК-Украина .

Недавно сайт российской газеты "Известия" написал о якобы попытке покушения на Макрона. Издание сообщало, что его "готовился осуществить Зеленский, а операцию курировал начальник ГУР Кирилл Буданов". Но "покушение предотвратил" бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Пропагандисты ссылались на видео очень плохого качества телевизора. Из-за плохого качества было технически невозможно убедиться в том, не дипфейк ли это.

После такого вброса часть российских сайтов начала самостоятельно распространять опровержение со ссылкой на канал France 24.



Реагируя на такой вброс, Юсов отметил, что это очередная российская спецоперация и информационная атака против Украины. Таким образом, враг пытается реализовать свой так называемый план "Майдан-3" для дискредитации Украины на международной арене и дестабилизации ситуации внутри страны.

По словам представителя ГУР, сейчас происходит ряд важных событий по продлению помощи Украине и усилению "антипутинской коалиции". Поэтому РФ применяет такие грязные и фейковые истории.

Он добавил, что подобные атаки будут продолжаться, в частности, против отдельных украинских чиновников и военно-политического руководства.

"По этому конкретному вбросу о Макроне. Это полная ложь. Беззастенчиво за первоисточник берется западное медиа, а уже российские помойки, в том числе и государственные каналы, это подхватывают", - подчеркнул Юсов.



Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон еще в прошлом месяце анонсировал, что в феврале приедет с визитом в Украину.

Но несколько дней назад французские СМИ писали о том, что президент отложил свой визит из соображений безопасности.

Более подробные причины такого решения журналисты не сообщали.