Тарологиня Елена Бюн сделала расклад таро на ситуацию со Starlink у россиян и заявила, что для Маска война в Украине – это компьютерная игра, он ставит то на одних, то на других.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Маск продавал Starlink нашему врагу? Потому что сейчас враг активно использует Starlink.

Да, смотрите, поставлял. Он их поставлял их как-то через третьи страны. Писали, что это Арабские Эмираты, но сама верхушка Арабских Эмиратов в этом участия не принимала. Все к ним поступает через определенные фирмы-прокладки. Да, и на очень большую сумму поставил он их.

Вот первые три карты нам показывают, как он смотрит на войну в Украине, вот между агрессором и Украиной – это для него как компьютерная игра, к сожалению. То он помогает одним, то он там переключает на тех. Понимаете, вот в таком плане, это очень негативно.

Больше он за то, чтобы кремль получил свое, он на стороне кремля, это правда, там свои планы, там свои амбиции.

Накажут ли Маска за то, что он подыгрывает врагу?

Что-то такое грядет, но это, естественно, не сейчас. Там ему идет либо ограничение свободы, либо домашний арест. И эта его построенная так называемая империя все-таки в финансовом плане будет рушиться.

Илон Маск очень серьезные убытки сделал Украине?

Он же не один раз, я так понимаю, уже срывал нашим ребятам план действий. Нанес, конечно, нанес. Тут нельзя на него полагаться полностью изначально было, потому что такая вот двоякая личность очень. По раскладу вообще он несет беду людям, у него какие-то больные идеи, это не только Марс.

Как сообщала Politeka, Росс рассказал, в апреле в знаке Тельца соединятся Белая Луна, Уран и Юпитер, а это вещает большую помощь Украине со стороны Запада.

Также Politeka писала о том, что Ланг сделала расклад таро на судьбу Украины в 2024 году.