Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал успешное потопление российского десантного корабля «Цезарь Куников» и рассказал, как ГУР и ВСУ это удалось.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Украинская разведка и украинские Силы обороны провели мощную совместную операцию и потопили уже четвертый на счету наших сил десантный корабль, крупнейший десантный корабль – «Цезарь Куников». Можно сказать, что это один из кораблей-ветеранов, потому что он применялся в войне в Грузии, он применялся к действиям еще в Косово, он так же поддерживал контингент российских войск в Сирии», - отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, в последнее время он использовался как корабль для перевозки грузов. Как он объясняет, для перевозок непосредственно личного состава и десанта этот корабль использовать не могли из-за наших противокорабельных ракет, ведь Украина защищает побережье.

«Украинские силы достали его в районе Крыма, возле оккупированного Крыма, блестящая операция, работали дроны «Магура». Дроны «Магура» уже обновлены, проходит апдейт, постоянно совершенствуются для того, чтобы быть неуязвимыми для врага», - добавляет Александр Мусиенко.

Итак, констатирует он, наша черноморская стратегия работает, ее цель – ослабление вражеской корабельной группировки Черноморского флота в Крыму. И это все, отмечает эксперт, в рамках нашей обширной оборонной стратегии, ведь Сырский отметил в интервью немецким медиа о том, что война сейчас перешла в оборонную фазу.

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