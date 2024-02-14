Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что крупные компании экспортируют зерно не через польскую границу, а по морю, поэтому очередной бунт польских перевозчиков не имеет смысла.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, происходящее сегодня на границе – это аграрный терроризм, и такое впечатление, что поляки даже сами не понимают, какие будут последствия. Как он подчеркивает, удивительно, что речь идет именно о поляках, наших добрых нормальных соседях, это же не россияне.

«Сегодня идет блокировка, и эта блокировка вообще мне непонятна, почему так происходит. По словам польского министра, на этом в нашей стране зарабатывают миллиарды долларов какие-то миллиардеры. Слушайте, хочу сказать, что все топовые компании, сегодня работающие в нашей стране, имеющие сотни тысяч гектаров земли, экспортируют свое зерно кораблями, а не машинами», - объясняет Георгий Биркадзе.

Поэтому, констатирует эксперт, крупные поставщики зерна обеспечивают себя кораблями, экспорт происходит по морю, а через польскую границу свои товары перевозят фермеры среднего уровня, которые имеют свои земли, собирают зерно и продают его.

«В 2023 году экспорт у нас был 23 млн, импорт – 32,5 млн, у нас было отрицательное сальдо. То есть сегодня мы поставляем очень большое количество продуктов, и они (ред. – поляки) также поставляют очень большое количество продуктов. Хочу сказать больше, они получают очень большое количество европейских льгот, мы также видим, что сегодня есть квоты, это мясо птицы, это соя, это яйца. То есть Евросоюз пошел на компромисс», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, чем Валерий Залужный будет заниматься после отставки с должности главнокомандующего.

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