Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, перебазирована ли третья штурмовая в Авдеевку, какие задачи она может там выполнять и какое решение должно принять наше командование на этом направлении.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Обозреватель BILD Юлиан Репке говорит, что положение для украинских защитников становится критическим, Авдеевка может продержаться несколько дней или несколько недель. Он здесь констатирует факты, которые нам всем понятны, очевидны, что, если будет перерезана логистика непосредственно к Авдеевке, то населенный пункт не устоит», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, если правда, что третья штурмовая бригада, пусть даже некоторые ее батальоны, перебазированы непосредственно в Авдеевку, о чем пишет Forbes, это делается для того, чтобы укрепить наши силы там. То есть, констатирует эксперт, в таком случае речь идет о том, чтобы сдерживать врага, чтобы он не продвигался, в местных боях, которые могут идти, или нам нужно выполнить задачи по стабилизации флангов, чтобы сохранить логистику.

«То есть видно, что идет усиление, подкрепление, но достаточно ли решение вопроса с точки зрения подкрепления для Авдеевки? Боюсь, что нет. Сейчас надо понимать, что ситуация очень шаткая, потому что фланги, их нужно удерживать, безусловно, и это чрезвычайно важная задача. А сбить темп – украинские силы уже достигли, истощить врага – так же достигают, потому что враг несет колоссальные потери, и дальше ему активно продвигаться будет тяжело. Поэтому, как вариант, конечно, можно применить контрудар», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Спивак объяснил, почему нельзя принимать законопроект о мобилизации в нынешнем виде.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал информацию о наличии у российских военных Starlink и объяснил, как они их достали и кто в этом виноват.





