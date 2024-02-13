Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, у него есть 100% информация, что Залужный отказался встречаться с Порошенко и Кличко, которым было выгодно разгонять тему отставки главкома. По его мнению, Порошенко в этом плане подставил Залужного по отношению к Зеленскому, и с ним бывший главнокомандующий иметь дел не хочет.

«Поэтому я уверен, что Валерий Залужный будет в команде президента, вот увидите, запомните мои слова. Могу сказать пока, что я слышал, что я знаю: процесс пошел, они пообщались, и пообщались очень тепло, говорят, что он был в хорошем настроении и был доволен. Когда мы говорим, что там может быть какое-то политическое будущее у Валерия Федоровича… Может быть все. Я вообще считаю, что в жизни может быть все», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Но пока, утверждает он, Валерий Федорович думает отдохнуть несколько дней и дальше работать на наше государство. И по мнению эксперта, наш бывший главнокомандующий заслуживает этого, мы обязаны ему обороной Киева, освобождением Харьковщины и вообще всем, что происходило на фронте.

Как сообщала Politeka, Хомяк прокомментировал ситуацию с ажиотажем вокруг отставки Залужного и объяснил, что мы просто навешиваем на публичных лиц идеальные божественные образы.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, кому и почему не понравилась отставка Залужного.