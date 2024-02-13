Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, он не преувеличивает заслуги Залужного, его авторитет в армии, но и не преуменьшает, тем не менее, нельзя сказать, что его отставка как-то существенно повлияет на войска и фронт, что целые подразделения выступят против. Может, рассуждает гость программы, будут какие-то выступления в YouTube, TikTok, но волнения в войсках это не вызовет, а все потому, что так у нас работает система.

«Вооруженные силы Украины держатся не на личности Залужного, а на неких других принципах и других основаниях. Многие персонализируют доверие к Вооруженным силам Украины с Залужным. В действительности это параллельные процессы, в некотором роде они сходятся в какой-то точке, но, как только происходит формальная отставка, эти две линии расходятся. Мы будем видеть снижение доверия в связи с тем, что Залужный оставил свою должность, но доверие к ВСУ будет оставаться очень большим», - объясняет Виталий Кулик.

Это значит, констатирует эксперт, что есть другие принципы, есть другие основания в Вооруженных силах, что это институция, которая движется другими целями, она не на персоне замкнута. И он считает, это очень хорошей история для Украины, мы таким образом закладываем хорошее противоядие от любой попытки узурпации власти, хунта у нас невозможна.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что происходит на Купянском направлении.

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