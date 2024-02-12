Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак прокомментировал принятие законопроекта о мобилизации в первом чтении и объяснил, чем это грозит.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Да дело не в шоу, не будет никакого результата, результат будет обратный. К сожалению, нынешняя Верховная Рада не способна ни сопротивляться, ни мыслить, ни думать, она готова принимать даже законопроекты с Марса», - подчеркивает Дмитрий Спивак.

Как он отмечает, Коррупционный комитет говорит о том, что в этом законопроекте есть риски коррупции. К тому же, добавляет гость программы, даже Лубинец, уполномоченный по правам человека, говорит, что часть положений входит в противоречие с Конституцией. Получается, утверждает он, либо мы не чтим Конституцию, либо зачем нам офис омбудсмена.

Также, рассказывает общественный деятель, Европейская Бизнес Ассоциация выступила категорически против, потому что они же общаются с бизнес-структурами, с предпринимателями, с промышленниками, и понимают, что все разбегутся, некому будет работать, если этот законопроект примут.

«Это рабство, говорили мы, и мы были согласны с этим, что мы пойдем иначе, мы ж за демократию, за свободу и так далее. Мобилизация должна быть добровольная и на основе мотивации. Точка. Нет других моментов и выходов», - утверждает Дмитрий Спивак.

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