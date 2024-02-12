Среди украинцев растут возмущения и недовольства, вызванные несправедливой мобилизацией, когда родственники приближенных к власти отдыхают за границей, а бедных рабочих насильственно отправляют на фронт.

Об этом в комментарии заявил народный депутат VIII созыва, бывший заместитель командира батальона «Азов» Игорь Мосийчук, пишет Правовой контроль.

По его словам, у власти есть четкие установки относительно скорейшего принятия законопроекта о мобилизации.



«Задача поставлена. Я на днях общался с нардепами, чтобы успел президент подписать (закон о мобилизации – прим. ред.) до 31 марта. Для того, чтобы никто не ставил под сомнение легитимность его подписи под законом. Нардепы прямо говорят, что пошла установка до 31 марта принять закон», - сообщил он.

Несмотря на то, что ситуация на фронте сложилась крайне сложная, рассчитывать на то, что она изменится с принятием законопроекта о мобилизации, не стоит, полагает политик.



«Ситуация на фронте сейчас уже не ахти. Вопрос в другом: почему не проходит ротация? Президент озвучил, что у нас в Вооруженных Силах 900 тысяч человек. В самые тяжелые бои в первой, второй линии обороны или наступления воевало 300 тысяч человек – это максимум. Если 900 разделить на 300, мы получим минимум две ротации. Правильно? Почему они не проводятся? Просто коррупция, потому что в тыловых частях солдаты, офицеры помоложе делятся со старшими командирами денежным обеспечением, лишь бы их не отправляли на фронт. Ну, это не то, чтобы везде, но такое имеет место довольно массово», - подчеркнул он.

Более того, убежден Мосийчук, новый законопроект о мобилизации по своей сути является антизаконным.



«В этом законопроекте нет ни о мобилизации, ни о демобилизации. Она там не прописана. И ротация там не прописана, и она может происходить вообще по приказу без никакого закона. Это законопроект о тотальном контроле над гражданами Украины, как в Украине, так и за рубежом, и об управляемости граждан, как в Украине, так и за рубежом. Это законопроект антиконституционный, и он будет помогать узурпировать власть, а не выиграть войну. Это больше диверсия. Он не поможет защитить нацию, государство, он подрывает их изнутри», - считает он.

Бывший парламентарий подчеркивает, что в стране становится все больше недовольных такого рода мобилизацией.



«Оппозиционные настроения в обществе распространяет не мобилизация, а социально несправедливая мобилизация. То есть, когда бедного крестьянина, или рабочего, или служащего отлавливают и отправляют на фронт, а богатый сын чиновника, депутата живет в Майями где-то. Ну и вопрос: где сыновья Данилова? Где брат Умерова? Это люди, которые говорят за мобилизацию, они не имеют морального права про это говорить», - заявил он.

Мосийчук также раскритиковал политику властей по повышению налогов вместо сокращения аппарата чиновников.



«У меня дискуссия идет с Роксоланой Пидласой, это председатель бюджетного комитета. Она говорит, что надо повышать налоги. А я говорю, что надо сокращать госаппарат. Для понимания наших граждан: у нас существует Лисичанский городской совет, Мариупольский городской совет, существуют аппараты военных администраций оккупированных территорий, там чиновники получают зарплаты. У нас 26% территории оккупированы. Зачем мы платим зарплату чиновникам оттуда? Вы не бизнес-удавку на шее затягивайте и людям, а чиновникам немного уменьшите их аппетиты», - подытожил он.