Политический психолог Олег Хомяк прокомментировал ситуацию с ажиотажем вокруг отставки Залужного и объяснил, что мы просто навешиваем на публичные лица идеальный божественные образы.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Массовое сознание, в принципе, очень мифологичное. Когда говорим о Залужном, мы же не о конкретном живом Залужном говорим, мы говорим об образе в массах. Это такой воин, защитник, там еще из «Звездных войн» джедай, всем же понравилось, Йода, такой учитель», - отмечает Олег Хомяк.

К тому же, добавляет эксперт, у нас же все герои массового сознания мифологизированные. По его словам, Арестович сначала был таким Меркурием, вестником богов, потому с ним пошло все не так и его образ демонизировался. Зеленский, констатирует гость программы, тоже мифологическая фигура, в греческой мифологии есть Зевс, который устроил переворот и всех старших предшественников отправил в Тартар.

«Эти мифологические образы, которые навешаны на имена и внешний вид конкретных людей, к этим людям непосредственно прямого отношения, естественно, не имеют. То есть мы видим Залужного как воина, героя, а это не значит, что он такой есть, мы не знаем, мы с ним не общались, понятия не имеем», - объясняет Олег Хомяк.

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