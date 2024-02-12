Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что отставка Залужного – это не трагедия, он достойно ушел с должности, стал Героем Украины, поэтому никакой зрады не было.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт отмечает, что очень гордится Залужным, он стал Героем Украины и с должности ушел очень достойно, после этого его уважать можно только больше, здесь вообще слов нет. По его мнению, это человек очень сильный и крепкий, его можно только поблагодарить от всего сердца за работу.

«Я считаю, что нам нужна перезагрузка не только в отношении господина Залужного. Если вы посмотрите, кого порекомендовали и кто будут сегодня заместителями главнокомандующего, Бутусов также написал, что это очень крутые люди, которые будут работать в Генеральном штабе. Это заслуживает уважения? Я считаю, что да. Смотрите, как гражданский человек я не могу говорить действительно, как он (ред. – Зеленский) работал, потому что я не знаю, я не могу оценивать, но считаю, что не нужно из этого делать трагедию», - объясняет Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, в том, чтобы распространять ИПСО по Залужному, разгонять какую-то зраду и писать бред, были заинтересованы Порошенко, как мы уже увидели по Майдану, и Кличко. Тем не менее, констатирует он, мы увидели хорошее прощание Залужного с должностью, еще и получил Героя Украины.

«Ну и что? Закрыли сейчас рты, нечего комментировать. Но вы же рассказывали, что Зеленский предал Залужного. Нет, Зеленский считает, что нужно менять что-то, чтобы двигаться дальше», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

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