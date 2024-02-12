Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что каждый, кто еще считает россию хорошей, должен посмотреть интервью путина Такеру Карлсону и убедиться в обратном.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, с самого начала, как стало известно, что Такер Карлсон в россии, все возмущались, но он указывал на то, что речь идет не о российском пропагандисте, а об американском журналисте. Политтехнолог объясняет, что, пусть Карлсон и имеет взгляды, которые мы не разделяем, но он поставит путину вопросы, а отвечать на них он не умеет.

«Мне очень бы хотелось, чтобы в американских школах, на всех заводах, фабриках, всех американских чиновников заставили посмотреть это интервью путина Такеру Карлсону. Чтобы заставили всех вот прямо реально, как немцев после войны заставляли что-нибудь делать. Каждого, кто еще верит в то, что надо с россией вести переговоры, или что с путиным можно договориться, или что это какие-то разумные люди, надо заставлять смотреть интервью путина Такеру Карлсону. Для нас-то там ничего нового не было, но для них… Я по лицу Такера Карлсона видел, в каком он шоке», - рассуждает Михаил Шейтельман.

В общем же, констатирует он, это блестящая журналистская работа Такера Карлсона, который просто выставил путина клиническим идиотом, это было прямо интервью с каким-то ребенком, то есть человеком, впавшим в детство, и не только потому, что он сидел в коротких штанишках.

«Видно, что у путина короткие штанишки. Ну, видать, не подошли, может, ну, слушайте, трудно найти штаны по размеру в москве во время санкций. Это так, но и, в принципе, он показал себя как путин в коротких штанишках. Никогда путин не был так близок к провалу, как во время этого интервью», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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