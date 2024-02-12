Документ разработала Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны.

Environmental Compact является частью "зонтика" Формулы мира Владимир Зеленский. Это 50 рекомендаций для Украины и мирового сообщества, которые воплощают унифицированный подход к оценке влияния российской войны в Украине на окружающую среду, определяют подходы к компенсации за причиненный ущерб, а также предложения относительно "зеленого" восстановления.

«Через две недели будет два года полномасштабного вторжения России в Украину. За это время документировано более 3700 преступлений против природы. Ущерб, нанесенный россией окружающей среде Украины, составляет 56.7 млрд евро», - отметил Министр Руслан Стрелец.

По словам Министра, если в начале российской войны Украина была сфокусирована на оценке ущерба окружающей среде от войны. В настоящее время вектор движения сосредоточен еще и на достижении справедливости и привлечении агрессора к ответственности. На предотвращении войн где угодно в будущем. На создании лучших алгоритмов восстановления окружающей среды.

«По сути, Environmental Compact, является той дорожной картой, по которой мы двигаемся. А еще этот документ является основой, в рамках которой мы можем делать такие проекты, как Довкилева Декларация», - подчеркнул Руслан Стрелец.

Министр отметил, что пока Международная рабочая группа работала над Экологическим договором, Минокружение также продолжало работу над реформами.

«Председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что Европейская комиссия поставила рекомендации для стран ЕС сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году. Это – и наш вызов тоже. Путь Украины в ЕС – безвозвратный. Мы уже объявили 2024 год годом начала климатического диалога. Есть амбициозная цель на следующие 2 года», - подчеркнул Министр.