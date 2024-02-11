Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, которую взыскала Государственная экологическая инспекция Центрального округа в январе 2024 года более миллиона гривен.

2024 год только начался, а Государственная экологическая инспекция Центрального округа уже взыскала в бюджет Украины более одного миллиона гривен ущерба, нанесенного окружающей среде.



В частности, решением Хозяйственного суда Полтавской области по иску Государственной экологической инспекции Центрального округа (далее - Инспекция) взысканы средства в сумме 892 тысячи 491 грн. 56 коп. с Коммунального предприятия «Сяйво».

В ходе проверки КП «Сяйво» Инспекцией установлен факт забора воды из подземных водных скважин при отсутствии специального разрешения на пользование недрами (подземными водами), что является нарушением ст. 16, ст.19, ст.21 и ст.23 Кодекса Украины о недрах. Кроме того, установлен факт забора воды из водных скважин, эксплуатируемых КП «Сияние» без разрешения на специальное водопользование, являющееся нарушением ст.44 и ст. 49 Водного кодекса Украины.



Так, КП «Сяйво» 5 января 2024 убытки в сумме 892 тысячи 491 грн 56 коп в бюджет Украины были уплачены в полном объеме.

Кроме того, около 70 тысяч гривен было взыскано с КП «ЛОХВИЦА-СЕРВИС» за нарушение природоохранного законодательства.

Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, взысканная Государственной экологической инспекцией Центрального округа в январе 2024 года – 1млн 039тыс 459грн.



