По состоянию на 9 февраля переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 161 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.



Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 13,8 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 9 февраля: