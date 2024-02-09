Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Трампу выгодно блокировать помощь Украине и другие кейсы Байдена до выборов, чтобы в случае победы самому все решить.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Все говорили, если помните, относительно Словакии, Венгрии, что это все невозможно, мы никогда не договоримся, но мы смогли это сделать. Поэтому могу вам сказать, что действительно сегодня есть в Офисе президента люди, которые работают над этим вопросом, чтобы договориться с командой Трампа, договориться с республиканцами и создать коалицию, которая бы помогла нашей стране», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Относительно Трампа, констатирует эксперт, он заинтересован в том, чтобы вопрос с помощью Украине, Израилю и Тайваню, а также с границей не решился до президентских выборов в США, мол, а потом он прискачет на белом коне, победит и все устроит, использует эти кейсы в свою пользу.

«Поживем – увидим. Но я уверен и думаю так, что, если Трамп станет президентом США, то россиянам будет хуже. Почему? Потому что республиканцы другие. Они исторически выстраивали свое отношение к россиянам другое, поэтому я так думаю», – рассуждает Георгий Биркадзе.

Сейчас же, отмечает он, россияне ждут выборов и победы Трампа, но нам это безразлично, ведь к осени на фронте каждый день будут гибнуть наши ребята. А что касается самого Трампа, констатирует эксперт, то здесь думать и гадать долго не стоит, не просто так о нем говорят то, что о нем говорят.

Как сообщала Politeka, Новак рассказал, что будет с помощью США для Украины.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал ситуацию с международной помощью Украине и объяснил, насколько гарантированно мы ее будем получать.





