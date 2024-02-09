Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

С 02 по 08 февраля 2024 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 163 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 238 протоколов об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 82 тысячи гривен. В Государственный бюджет взыскано 68 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 3 млн 482 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 млн. 520 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 947 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Винницкая и Черниговская области.

Инспекцией в Винницкой области произведен расчет убытков на сумму 902 тыс. 65 грн. за незаконную рубку 112 деревьев разных пород и диаметров в пределах защитной лесной полосы линейного типа, вне пгт Ситковцы на территории Райгородской территориальной общины Гайсинского района. Материалы направлены в ГУНП в Винницкой области.

Инспекцией в Черниговской области произведен расчет убытков на сумму 850 тыс. 606 грн. за незаконную рубку неустановленными лицами деревьев породы «ольха черная» на территории заповедного урочища местного значения «Торчин» Красиловского лесничества филиала «Черниговское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины». Материалы направлены в Черниговский РУП ГУНП в Черниговской области.





