Екстрасенс Дарина Фрейн пояснила, що Залужний став для українців символом перемоги, але він втомився і йому потрібний відпочинок, тому з посади він піде, але допомагатиме, консультуватиме.

Про це вона розповіла у програмі «Прогноз».

Яким є твій прогноз на майбутні 6 місяців? Дивлячись на події, що буде скоріше із Залужним?

Ми якось розбирали його особисті завдання, що йому не потрібно в політику, тому що це не його завдання втілення. Його завдання там, де він є. Але він, як наш президент, просто дуже втомився і жив під величезною напругою. Але, на жаль, крім нього люди нікого не бачать на цій посаді, і він для них символ перемоги. Коли ти стаєш символом, ти перестаєш собі належати.

Я бачу, що справді згодом він переміститься на якусь іншу посаду, посаду консультанта. Тобто буде інший головнокомандувач, і він допомагатиме консультувати, підтримувати, але вже з меншою відповідальністю, бо просто потрібен відпочинок.

А люди в Україні дуже безжальні. Якщо людина стає для них символом, то символ завжди повинен бути в ресурсі, завжди повинен бути прекрасним, і він не має права на помилку. Ось це проблема українського соціуму. Люди, які стають публічними, якщо вони раптом помиляються (ми всі помиляємося, ми всі можемо не те сказати, некоректно висловитися), його просто відразу готові затоптати.

І ось соціум адаптуватиметься до того, що кожен має право помилитися, відпочити, захворіти, просто відійти від справ та побути із собою. І ось у такий спосіб піде зростання національної самосвідомості.

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