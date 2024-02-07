Художница Ирина Третяк рассказала, что Гринкевич хотел купить ее картины себе домой, помог с акцией во Львове и даже предлагал сотрудничество, но она отказалась.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Я действительно знакома с семьей Гринкевичей. Мы познакомились, вероятно, год назад, на одном из благотворительных мероприятий. Он тоже был гостем, как и вся его семья, как и его фонд, там была целая группа людей. Я же не могу там сидеть и отбирать, кто ко мне подходит на благотворительных мероприятиях, а на мероприятиях ко мне подходит очень много людей, тем более, если я там выхожу на сцену, а там была моя картина, продавалась, и была моя выставка», - рассказывает Ирина Третьяк.

По словам гостьи программы, Гринкевич взял ее номер телефона, потому что хотел ее картины себе в дом, а затем предложил ей поучаствовать в одном благотворительном аукционе во Львове. Как отмечает художница, она приехала туда с картиной «Похороны путина», идея которой состоит в том, чтобы в разных городах украинцы сами ее дорисовывали. И вот Гринкевич, продолжает она, предложил ей организовать эту дорисовывание во Львове, акция прошла на Площе Рынок.

«Есть фото, видео, я даже выставляла, он это организовал, было много людей, это был выходной день, рисовали эту картину, подписывали. Он, кстати, тоже подписал эту картину, у меня есть видео. Когда произошла вся эта история, я пересматривала видео, такой цинизм, когда ты, с одной стороны, забираешь деньги у ВСУ, с другой – рисуешь «Похороны путина» и пишешь «Слава ВСУ», - вспоминает Ирина Третьяк.

Далее, рассказывает художница, Гринкевич предложил ей сотрудничество, хотел, чтобы она и еще один известный человек стали амбассадорами его фонда, хотя непонятно, что он там хотел делать через искусство. Тем не менее, утверждает гостья программы, тогда ей что-то не понравилось, и она это прекратила общение, сотрудничество не состоялось.

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