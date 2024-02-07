Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал заявление президента Зеленского о масштабных кадровых перестановках в ближайшее время и рассказал, кого это может касаться.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, нам нужно сейчас перемонтировать правительство, там есть люди, которые действительно работают неэффективно, если их заменить другими, то ничего плохого в этом нет. К тому же, добавляет он, есть несколько министров, которыми не доволен президент, поэтому их замена – это будет нормальная история, к тому же есть уже некоторые инсайды.

«Да, будет сделан change. Буданов будет вместо Залужного, Клименко будет вместо Данилова в СНБО, Малюк, скорее всего, будет вместо Клименко, Заяц, скорее всего, будет во внешней разведке. Я знаю, что такое может быть, это обсуждается», – сообщает Георгий Биркадзе.

По его словам, к сожалению, у нас действительно есть такие министры, которые не умеют работать с обществом. А что касается первой ласточки, министерки по делам ветеранов Лапутиной, которая уже подала в отставку, то, отмечает эксперт, он с ней знаком, когда занимался проектом военного мемориала, она тоже к этому приобщалась.

«У нас в Украине очень много молодых кадров и хороших специалистов. Если бы нам предложили более молодые кадры, я в этом вижу только плюс и не могу сказать, что это как-то нам в минус играет. Поэтому я считаю, что, если будет какой-то change, какая-то замена, то это будет для нашей страны только в плюс», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Потапенко назвал плюсы и минусы стратегического планирования развития.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал результат голосования за 50 миллиардов Украине от ЕС.