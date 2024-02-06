Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня на одном из ютуб-каналов молодой и активный депутат из «Слуги народа» пристыдил общество, которое стало меньше помогать ВСУ. Он же считает, что депутаты активно работают и даже иногда звонят по телефону военным на фронт, чтобы знать как там дела.

Решил отреагировать на такую ​​политическую наглость депутата из «Слуги народа» не только в эфире, но и здесь.

Итак, когда речь идет о претензиях к рядовым гражданам, которые слабо донатят и волонтерят по сравнению с 2022 годом, хочу предложить СЛУГАМ из ВР показать собственный пример.

Напомню, что срок деятельности ВР этого созыва уже должен был завершиться 29 октября 2023 года. Тем не менее, депутаты ВСЕХ без исключения фракций и групп увеличили расходы на свое содержание в 2024 году. «Воюющий парламент – 2024» стоит налогоплательщикам 3 МИЛЛИАРДА 108 МИЛЛИОНОВ 221 тысячу грн. Впервые в истории парламентаризма только на своих помощников депутаты заложили более миллиона гривен в год. Партийный пиар за наши средства в сверхсложном военном и финансовом 2024 году составляет более 840 миллионов. А еще автопарк, командировка, жилье…все по полной программе. Более того, в последние дни наиболее богомольные депутаты с гордостью отчитались, что украинская делегация на Молитвенном завтраке в США была самой многочисленной в мире!?

А тем временем НАПК проинформировало, что в военный период почти каждый третий депутат из заполнивших декларацию обновил свой автопарк, преимущественно машинами элит-класса (График приобретенных авто по фракциям и группам на рисунке). Часть депутатов улучшила свое жилье или приобрела другую недвижимость или землю.

Учитывая такое положение вещей, ЕЩЕ РАЗ требую вернуться к теме ВОЕННОГО БЮДЖЕТА-2024 (путем секвестра расходов на власть и правоохранительные органы).

Вполне логично, чтобы в условиях войны и учитывая завершение срока деятельности нынешнего созыва ВР, депутаты и их помощники работали на ОБЩЕСТВЕННЫХ ОСНОВАХ.

Выплаты партиям во время военного положения должны быть отменены.

Заграничные командировки должны проходить только для участия в ОФИЦИАЛЬНЫХ мероприятиях, проводимых Международными организациями.

Только при таких изменениях депутаты получат МОРАЛЬНОЕ право воспитывать пенсионеров, студентов, учителей, медиков… якобы уменьшивших свою активность в поддержке ВСУ!

И не забывайте, что в своей предвыборной программе и в присяге народного депутата вы клялись служить НАРОДУ и УКРАИНЕ, а не МАМОНИ!