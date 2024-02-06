Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что благодаря работе нашего президента и МИД Украина получила помощь от ЕС, и вето Орбана нам больше не угрожает.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Скептики говорили, что нельзя будет договориться, что не нужно ни с кем общаться, что помощи не будет, что Европейский Союз о нас забыл. Пожалуйста, мы увидели встречу нашего премьер-министра с Фицо, мы увидели встречу Кулебы и Ермака с Сиярто. И мы видим результат, потому что проголосовали 27 стран, все без исключения проголосовали за помощь в 50 миллиардов», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как отмечает эксперт, это программа на 4 года: в 2024 году мы получим 18 миллиардов, в 2025 году – еще 18 миллиардов, в 2026 году – 14 миллиардов. То есть, констатирует он, в 2027 году мы уже ничего не получим, потому что все средства поступят через 3 года, хотя программа рассчитана на 4.

«Что в этом хорошего? Во-первых, я хочу вам сказать, что больше господин Орбан не сможет наложить вето, это очень крутая новость. Какие три позиции, о чем говорил Орбан и о чем договорились? Первое – это будет отчет каждый год. Я считаю, что это нормально, а почему бы и нет? Второе – лидеры стран смогут это официально обсуждать. Я считаю, что к этому тоже нужно быть готовыми, мы тратим деньги, чего плохо отчитываться и об этом говорить?», - рассказывает Георгий Биркадзе.

И третий пункт, добавляет эксперт, состоит в том, что спустя почти 2 года эту программу можно будет менять. Тем не менее, констатирует он, тогда мы уже получим практически все деньги, их не останется, поэтому тогда пусть говорят, меняют, ничего страшного.

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