У Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы изготовить свое первое ядерное оружие в течение недели и в общей сложности шесть бомб в течение месяца. Об этом говорится в новом докладе американского Института науки и международной безопасности (ISIS).

"Потенциал Ирана в области ядерного оружия сейчас более опасен, чем когда-либо, в то время как его отношения с Западом находятся на низком уровне", - говорится в исследовании.

Иран обладает способностью производить большие объемы обогащенного урана и достигать уровня обогащения до 90%, то есть урана оружейного качества.

Благодаря увеличению запасов "Иран мог бы быстро произвести достаточное количество оружейного урана для небольшого ядерного арсенала", говорится в докладе.

На новость отреагировал у себя в телеграм-канале эксперт Юрий Романенко.

“В западных СМИ разгоняется информация, что Иран может создать ядерную бомбу в ближайшие недели. А в чем собственно проблема? Сначала Трамп кинул Иран с ядерной сделкой. Потом весь мир увидел на примере Украины, чем чреват отказ от ядерного оружия и как Запад судорожно мычит, запутавшись в трех соснах: абортов, гендерного многообразия или орд мигрантов, которые хотят жить на Западе и забивая болт на нормы Запада.

И вот, когда все понимают, что вся Европа не может произвести 1 млн снарядов за год, а КНДР может, то эти все, понимая логику процессов, которая упрямо ведет к мировой войне, сделали единственно верный вывод - лучше быть, как КНДР при своих ядерных бомбах, чем, как Украина со своими проблемами, которые какой-нибудь Трамп разменивает за несколько десятков ярдов долларов внутренней политики. Потому Западу останется только отсосать у Ирана, потому что он сделал все, что прийти именно к такому финалу”, - написал Романенко.