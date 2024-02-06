Скандально известный "Слуга народа" Богдан Торохтий задекларировал сразу два Мерседеса 2020 года выпуска, которые купил всего лишь по 10 000 грн.

Об этом написал у себя в телеграм канале Дмитрий Спивак.

"А чего вы добились в жизни? Например, нардеп Богдан Торохтий задекларировал сразу два Мерседеса 2020 года выпуска, которые купил всего лишь по 10 000 грн (примерно 260 долларов) при реальной цене около 150 000 долларов. Причем эти два "кубика" были куплены в 2022, то есть, в разгар войны", - пишет Спивак.

Он напомнил скандальные истории связанные с Торохтием.



"Возможно, вы вспомнили эту фамилию. А если нет, напоминаю… Богдан Торохтий и его жена Алина Левченко уже попадали под прицел журналистов. В военное время они закупили дорогую недвижимость за рубежом и в Киеве, после чего Торохтия выгнали из фракции "Слуга народа". Правда, расследования антикоррупционных органов в отношении Торохтия как не было, так и нет. Да и богатства все при нем…", - подытожил Спивак.