Мы все в одинаковой заднице. Каждый без исключения в этой стране. И у нас не будет ни нормального сна, ни будущего, ни настоящего, пока не закончится война, мы не выберемся из этой задницы.

За десять лет Вооруженные силы Украины должны быть центром реформ, поскольку будущее каждого без исключения в этой стране зависит только от того, как будут разворачиваться события на линии фронта. Были бы, но так и не стали.

Невозможно бактерии победить другими бактериями. Для того чтобы нам победить армию вооруженных бактерий, должно стать более вооруженными бактериями. Нужно стать антибиотиками. Станьте умнее, лучше организованными, обученными и быстрыми.

Пока мы не изменим важнейшие вещи, мы будем оставаться такой же маленькой советской армией.





▪︎ Профессиональное развитие





В украинской армии действует советская система двух параллельных вертикалей – званий и должностей. Часто определенная должность предполагает наличие определенного звания или его присвоение. То есть попадая на должность человек рассчитывает на звание, которое "привязано" к этой должности или получает его за то время, которое было произведено на службе.

Извращенная система получения званий приводит к тому, что люди перепрыгивают с должности на должность только для того, чтобы получить повышение в звании. Один и тот же человек может в течение одного года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учет горючего, хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел. Таким образом, армия ставит себе шах и мат, потому что люди с меньшим уровнем знаний и навыков, управляют теми, кто имеет больше и того и другого. Звезды на 'погонах' растут как грибы после дождя, не зависимо от того, имеет ли человек, получающий их заслуги.

Мировая практика другая. Так, допустим, в американском войске офицеру, который отправляется в зону боевых действий, повышают звание, но когда он возвращается назад звание забирают, поскольку в тылу он не выполняет тех обязанностей, которые выполнял на фронте. В наших реалиях все происходит наоборот. В тылу становятся офицерами, офицеры получают новые и новые повышения, часто не имея для этого ни опыта, ни способностей. Это не мотивация, это ее противоположность. Мотивация должна идти изнутри. От того 'Почему я здесь!', 'Что я хочу сделать, а не 'Дайте мне высшее звание, а дальше я перепрыгну на другую должность'.

Жесткий путь традиций уничтожает стремление к инициативности и слабой способности к изменениям и использованию новых практик. В армии достигает вершин не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотный, пьет не больше других и моется хоть иногда. Стремление редактировать изнутри требует экстраординарных усилий и сопротивление почти отовсюду.