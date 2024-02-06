Военный медик Глеб Битюков написал у себя в ФБ пост о том, как улучшить ситуацию по использованию ресурсов в ВСУ.
Мы все в одинаковой заднице. Каждый без исключения в этой стране. И у нас не будет ни нормального сна, ни будущего, ни настоящего, пока не закончится война, мы не выберемся из этой задницы.
За десять лет Вооруженные силы Украины должны быть центром реформ, поскольку будущее каждого без исключения в этой стране зависит только от того, как будут разворачиваться события на линии фронта. Были бы, но так и не стали.
Невозможно бактерии победить другими бактериями. Для того чтобы нам победить армию вооруженных бактерий, должно стать более вооруженными бактериями. Нужно стать антибиотиками. Станьте умнее, лучше организованными, обученными и быстрыми.
Пока мы не изменим важнейшие вещи, мы будем оставаться такой же маленькой советской армией.
▪︎ Профессиональное развитие
В украинской армии действует советская система двух параллельных вертикалей – званий и должностей. Часто определенная должность предполагает наличие определенного звания или его присвоение. То есть попадая на должность человек рассчитывает на звание, которое "привязано" к этой должности или получает его за то время, которое было произведено на службе.
Извращенная система получения званий приводит к тому, что люди перепрыгивают с должности на должность только для того, чтобы получить повышение в звании. Один и тот же человек может в течение одного года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учет горючего, хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел.
Таким образом, армия ставит себе шах и мат, потому что люди с меньшим уровнем знаний и навыков, управляют теми, кто имеет больше и того и другого.
Звезды на 'погонах' растут как грибы после дождя, не зависимо от того, имеет ли человек, получающий их заслуги.
Мировая практика другая. Так, допустим, в американском войске офицеру, который отправляется в зону боевых действий, повышают звание, но когда он возвращается назад звание забирают, поскольку в тылу он не выполняет тех обязанностей, которые выполнял на фронте.
В наших реалиях все происходит наоборот. В тылу становятся офицерами, офицеры получают новые и новые повышения, часто не имея для этого ни опыта, ни способностей. Это не мотивация, это ее противоположность. Мотивация должна идти изнутри. От того 'Почему я здесь!', 'Что я хочу сделать, а не 'Дайте мне высшее звание, а дальше я перепрыгну на другую должность'.
Жесткий путь традиций уничтожает стремление к инициативности и слабой способности к изменениям и использованию новых практик. В армии достигает вершин не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотный, пьет не больше других и моется хоть иногда. Стремление редактировать изнутри требует экстраординарных усилий и сопротивление почти отовсюду.
Чтобы превратить единичные примеры инициатив в устоявшуюся практику, нужна новая парадигма мышления в армии. В которой быть воином есть высшая честь, а не принуждение. Быть частью Вооруженных сил Украины должно быть поводом для гордости и основой престижа, а не наказанием. Служить должны самые лучшие. Военнослужащий на всех уровнях должен быть обучен и развит.
▪︎ Человеческий потенциал
На сегодняшний день армия имеет мощный инструмент для отбора кандидатов. Несмотря на риски и сложности, армия, как никогда, может позволить себе предложить такую финансовую мотивацию, которой не было раньше ни в государственном секторе, ни в армии. Большинство из тех, кто сейчас служит, никогда в жизни не получали зарплату такого уровня. Государство может предложить льготы, славу, карьерный рост. Однако этот инструмент не используется. Государство не производит отбор, армия сейчас почти не ставит требований по профилю того, кто эти обязанности выполняет. Отсутствует отбор персонала и, как следствие, случайные люди попадают на случайные должности.
Должна быть входная оценка способностей кандидатов на службу и подбор функциональных обязанностей, учитывая сильные стороны каждого кандидата. В дальнейшем происходит постоянное профессиональное развитие по этой специальности и наиболее эффективное использование бойцов учитывая их профессионализм.
На руководящие должности попадают не те, кто лучше, умнее, активнее, а те, кто больше времени провел в армии. Получение очередного звания "за выслугу времени" это депрофессионализация. Люди, не участвовавшие в боевых действиях, не имеют военных достижений, а просто существовавшие в штабах поднимаются по лестнице званий и должностей. Они были среди окружения других таких же, частью бумажной среды. Возникает отрицательная селекция – лучшие уходят из подразделений, другие же остаются и занимают руководящие должности.
Должности в армии не должны быть привязаны к званию, а к званию ко времени, которое провел военный в армии. Большинство армейских командиров это обучены по советским стандартам офицеры. Это война двух советских армий. Маленькая советская армия сражается против великой советской армии.
Когда мы говорим о контрнаступлении, которое не оправдало ожидания, мы прежде всего жалуемся на отсутствие техники и поддержки боеприпасов со стороны партнеров. Но любая военная операция – это прежде всего люди. Люди, которые ее планируют. Профессиональные, обученные командиры. Топовые посты украинской армии занимают люди, сформировавшиеся в ранний после совковый период. Тогда украинское оружие продавалось на мировых теневых рынках, а наши склады "взорвались" для сокрытия последствий этой распродажи. Не стоит ожидать людей, которые росли в этой среде прорывных идей. Они хорошие специалисты, но совсем в другой сфере – сфере зарабатывания денег и получения должностей.
Мы поражены "мясными" штурмами российских войск, однако если присмотреться повнимательнее, там существует четкая иерархизация персонала. На эти штурмы идут те, кого им не жалко. Их практически не учат, они могут выполнять только базовые команды вроде "вперед" и "обратно", их не обеспечивают практически ничем. Не стоит тратиться на военную единицу, стоимость жизни которой близка к нулю. За ними двигаются более обученные и подготовленные, но также не высокие цены солдаты. И где-то в глубине остаются хорошо вооруженные, обученные и профессиональные. Их берегут и они, прикрываясь дешевым расходным материалом, наносят нам наибольший урон. Такую стратегию они отточили и усовершенствовали за последние два года. Когда мы видим статистику потерь врага, мы воспринимаем это как достижения, не понимая, что на самом деле это их целенаправленная стратегия и нанесли небольшой вред, который не влияет на ход войны. Они воюют не количеством людей, а территориями. Людей никто не считает. Полгода и сотни тысяч людей ради одного города, это запланированные результаты, и они их достигли. Наше информационное пространство наполнено нарративами о тупости россиян, что искажает восприятие реальности. Мы смеемся над заявлениями о том, что враг достиг своих целей. На самом деле, так и есть. Шаг за шагом они добиваются того, что запланировали. Мы просто не реалистично оцениваем их достижения.
Наша армия вместо создания более эффективной стратегии копирует русский, не имея такого же количества людей, отправляет на позиции кого-либо от медиков до операторов дронов, лишь бы держать нарисованную кем-то на карте линию обороны. Иначе придется отчитаться "наверх" что позиции сданы. А этого никто не желает слышать. Позиции следует держать любой ценой. Как правило эта цена – жизнь наиболее мотивированных и обученных бойцов, которые идут держать посадки и деревни, понимая, что это дорога в один конец, но не сделать этого они не могут, поскольку ценности по которым мы все приходили в армию – это защита Родины за любых условий. К чему это привело?
Копирование чужой "мясной" стратегии, или другими словами отсутствие своей человеко-эффективной стратегии привело к тому, что эти люди уже закончились. Лучших, мотивированных людей больше нет. Они либо погибли, либо тем или иным способом, ушли из армии. Копированием мы победы не добьемся.
Нам необходимы смены парадигмы сознания. Командирами должны быть лидеры, а не дольше проведшие в рядах ВСУ. Лучше тянется к лучшему, потому лидеры соберут вокруг себя команды. Лидеры, способные брать на себя ответственность, требуют определенного отношения. Четких правил игры, полномочий принятия решений, ясных целей и возможности собрать команду. Без этого минимума они не смогут взять на себя ответственность за результаты. Поэтому мандат на самостоятельные решения является обязательной частью цепи ответственности-результата.
Не каждый сможет быть лидером, даже если будет готов к этому, так что не каждого можно сделать командиром.