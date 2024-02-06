



Это Максим Луцик, военнослужащий Сил Обороны. В момент мобилизации он был студентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Военный Максим Луцик обратил внимание на скандал вокруг продовольственных контрактов Национального университета Шевченко и авиационного университета, сообщает Центр Противодействия Коррупции. Это Максим Луцик, военнослужащий Сил Обороны. В момент мобилизации он был студентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Максим обратил внимание на скандал вокруг продовольственных контрактов двух столичных вузов на сумму 55 млн грн. За эти деньги организуют питанием курсантов Национального университета Шевченко и авиационного университета.

"Руководство университета Шевченко под руководством Бугрова, не стесняясь, открыто обворовывает Минобороны на питании курсантов. Даже в закупках МО, времен Резникова, известных нам благодаря расследованию "яйца по 17", даже в коррупционных схемах семьи Гринкевича, цены сильно ниже, чем в КРУП ", – пишет Луцик.

Судя по договорам, обнародованным в ProZorro, питьевая вода в контрактах для курсантов столичных вузов стоит от 8 грн. (КНУ) до 15 грн. (НАУ) за литр.

Интересно, что это дороже, чем в контрактах Минобороны с фирмами печально известных Гринкевичей – 5,5 грн/литр. И гораздо дороже, чем на текущих открытых торгах Минобороны – 3,9 грн/литр.

А как вам цены на картофель, которым кормят курсантов столичных вузов? В КНУ – 12,5 грн/кг, в НАУ – 20 грн/кг, хотя у тех же Гринкевичей – 3,5 грн/кг.

Здесь однозначно требуется реакция. И заявлениями, что в сделку закралась опечатка, погасить скандал точно не получится.