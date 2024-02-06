6 февраля появилась информация о том, что детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одного из самых крупных лицензиатов азартных игр в сети Интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

Компания Cosmolot опровергает обвинения и заявляет, что является ответственным налогоплательщиком и только за 2023 год сумма налогов от компании составила 2,4 млрд. грн. Компания платит все предусмотренные законодательством налоги. Cosmolot в настоящее время обжалует безосновательные решения в досудебном порядке и готова отстаивать свои права в суде.

«По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети Интернет», — заявляют в БЭБ.

Компания Cosmolot заявляет, что она и ее сотрудники привлечены только к обслуживанию и поддержке Официального веб-сайта cosmolot.ua, который действует исключительно на основании лицензии, выданной Решением КРАИЛ от 02.02.2021 № 34. Сотрудники компании не привлечены и никогда не были привлечены к организации любых азартных игр, кроме представленных на официальном веб-сайте Cosmolot.

Кроме того, все игры, которые представлены на официальном сайте, были разработаны ведущими Европейскими и другими мировыми провайдерами, их качество засвидетельствовано соответствующими RNG сертификатами.

«Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», — БЭБ.

Компания обращает внимание, что указанные веб-сайты не имеют никакого отношения к компании Cosmolot. В частности, часть вебсайтов, хотя и называется и стиль подобен Cosmolot, однако направляет(ла) игроков на сайты других онлайн казино. Фактически, определенные лица незаконно используют ТМ Cosmolot для привлечения игроков на другие, как правило нелицензионные, онлайн казино. Cosmolot регулярно обращается к провайдерам хостинга для получения соответствующих сайтов. Список таких сайтов и соответствующие пояснения были предоставлены детективам БЭБ, однако проигнорированы.

Более того, если веб-сайт перенаправляет игрока на официальный лицензированный веб-сайт онлайн-казино, тогда игра проходит в соответствии с законами Украины и с уплатой всех налогов и сборов. То есть, зеркала фактически осуществляют маркетинговую функцию и не являются платформами для проведения и организации азартных игр.

«Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления», – заявление БЭБ.

В онлайн казино Cosmolot имеется только один адрес, указаемый как в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, так и в лицензионном деле КРАИЛ. Именно по этому адресу и находится единственный офис онлайн-казино.

Все документы, которые были и имеются в Cosmolot предоставлялись и готовы быть предоставлены любым правоохранительным и контролирующим органам.

«В настоящее время на 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора», - сообщает БЭБ.

Компания считает это безосновательными обвинениями и уже (на дату публикации этого сообщения) обратилась в суд с жалобами об отмене ареста.