Журналист-расследователь Владимир Бойко прокомментировал военную службу бывшего генерального прокурора и экс-народного депутата Юрия Луценко в рядах Вооруженных сил Украины.





Об этом журналист заявил в социальной сети Facebook, пишут Українські новини.

По просьбе читательской общественности выношу отдельным постом мой комментарий к одному из предыдущих сообщений, где я ответил на вопрос, как мой, так сказать, боевой собрат – бывший генеральный, прости господи, прокурор Юрий Луценко – стал целым капитаном и "командиром взвода".

Первичное офицерское звание Юрий Витальевич получил после окончания Львовской политехники, где была военная кафедра. Приказом командира воинской части А**** от 25.02.2022 №5 старший лейтенант запаса Луценко Ю.В. 14.12.1964 г.р. был принят на военную службу "в распоряжение" как мобилизованный Печерским РТЦК и СП Киева. Кстати, Луценко в интервью рассказывает, что он якобы заключил контракт на прохождение военной службы. Это – ложь. Никакого контракта нет и никогда не было.

До конца мая 2022 старший лейтенант Луценко Ю.В., когда был трезвым, приезжал на позиции 1-й стрелковой роты в/ч А**** на границе Николаевской и Херсонской областей и, выдвинувшись в окно автомобиля, спрашивал: "Бойка нет?" Если говорили, что я далеко, то он вылезал из машины и делал фотосессию на позициях моего взвода. Кстати, свою первую "фотографию с фронта", опубликованную "Цензор.нет", Луценко сделал в окопе, выкопанном я с подполковником Андреем О********. Когда солдаты стали гонять этого туриста, Луценко вместе с такими же воинами (во главе с генерал-полковником Д-ю) поселился в селе Прибужское Николаевской области в 12 км от линии фронта и делал оттуда репортажи, как он варит уху и освобождает Херсон.

Внутри лета 2022 года в батальон прибыла проверка и слонявшегося без дела Луценко вывели в распоряжение командира 241 бригады и стали искать ему должность по составу в Киеве. Но в сентябре Юрий Витальевич перевелся в другую воинскую часть – А****, которая была создана на базе нашего батальона и находится в Каневе, возглавил эту часть бывший заместитель командира нашего батальона Сергей К. Сергей поддался по уговорам Луценко, дал ему должность заместителя начальника штаба батальона, внес представление на повышение в воинском звании в "капитан" и насчитал 30 лет выслуги. В этой в/ч Луценко фиктивно служил до 20 февраля 2023 года, снимая рекламные клипы о том, как он, будучи "стрелком ТРО", вроде бы воюет под Бахмутом (на самом деле его военная часть находилась в "каневском котле").

Сейчас Юрий Витальевич начал новый рекламный проект вместе с еще одним моим бывшим сослуживцем по 206 батальона Робертом Б***** ("Мадяр" - младший лейтенант запаса Б***** Роберт Иосифович 09.08.1975 г.р. был мобилизован 26.02) .2022 Ужгородским РТЦК и СП), который вместе с Луценко перевелся к Сергею К., также до 20 февраля служил в Каневе в в/ч А**** и также делал видосики "из Бахмута". "Мадьяр" – это бывший менеджер Юры Енакиевского, он причастен к хищению 1,5 млрд долларов китайского кредита. В марте 2014 года тогдашний заместитель генпрокурора Алексей Баганец зарегистрировал уголовное производство по моим материалам в отношении этого "Мадяра", но Луценко, став генпрокурором, дело закрыл и теперь оба проходимца, типа, воюют под Бахмутом. Вот только если "Мадяра" я здесь видел, то Луценко – нет.