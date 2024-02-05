украинские спецназовцы допрашивают захваченных российских наемников из ППК "Вагнера" ​​в Республике Судан.

На одном из фрагментов видео видно, как бойцы спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины осуществляют досмотр военного транспорта с телами убитых российских наемников. Грузовик имеет следы интенсивного обстрела, сквозь лобовое стекло видно тело солдата с нашивкой ПВК "Вагнера".

На следующих кадрах видно, как украинский спецназовец допрашивает русскоязычного пленника. Пленный признается, что входит в состав группы наемников ППК "Вагнера". Задача наемников заключалась в том, чтобы поехать в Судан и свергнуть тамошнее правительство, рассказывает солдат.

"Звание?", - спрашивает украинский боец.

"Солдат, – отвечает наемник.

"Подраздел?"

"ПВК Вагнера".

"Как вы попали в Судан?", – спрашивает украинец.

"Ехали через ЦАР в Хартум", – отвечает наемник.

"Какая цель?"

"Свергнуть местную власть", - отвечает наемник.

"Сколько вас здесь?"

"100 человек".





Кроме того, двух африканских заключенных, вероятно, наемников Вагнера, вербовавших местное суданское население, также допрашивают вместе с русскоговорящим солдатом.

Украинские спецназовцы действуют в Республике Судан по меньшей мере в течение нескольких месяцев. Ранее было показано видео, на котором украинские беспилотники уничтожают "российских наемников" и "местных террористических партнеров" в Судане. На видео, снятом "за последние недели" в неизвестной части африканской страны, показаны три отдельных удара по трем разным транспортным средствам.

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, как правило, не подтверждают и не опровергают факт пребывания украинских спецназовцев на иностранных территориях.

Что украинские войска делают в Судане?

В мае прошлого года начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал "уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились", а кампания в Судане, явно продолжающаяся, является частью этой задачи.

Россия вместе с группой "Вагнера" ​​принимала непосредственное участие в перевороте в Судане в 2019 году, поддерживая Хемедти и его боевиков в конфликте и поставляя оружие, а ППК "Вагнер", в частности, предоставляла ракеты классу "земля-воздух" для местных Сил. быстрое реагирование (RSF).