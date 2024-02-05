Об этом он рассказал на своем канале.

“Вместо поиска мотиваторов мы принимаем вот эти законы немножко “драконовские”, где есть запугивание, где есть шантаж, где мало демократии. Такими методами армию не построишь, такими методами единства не создашь”, - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, мотивация населения идти на фронт не повысится, пока мужчин насильно выискивают по маршруткам и ресторанам. Как отметил Дмитрий Спивак, любые ограничения прав людей вызывают еще большую отрицательную реакцию.

“Мы выстояли в 2022 году, когда были едиными власть и общество. Но репрессиями в армию не загонишь, репрессиями нельзя научить воевать. Умение воевать - это профессия или это добровольное стремление. И мотивация может быть и идеологическая, и материальная”, - заявил Дмитрий Спивак.

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