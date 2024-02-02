Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал встречу Кулебы и Сиярто в Ужгороде и рассказал, может ли Украина серьезно улучшить отношения с Венгрией.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Вы видели, как они приехали? Надо с этого начинать. Это вертолет, это красный дым… Во-первых, скажу откровенно, переговоры – это хорошо, считаю, что нужно общаться со всеми. Те, с кем ты встречаешься, не убивают тебя, народ твой. Имею в виду, что разговаривать с другими нашими соседями нет смысла», - отмечает Георгий Биркадзе.

В то же время он отмечает, что не видит смысла разговаривать и с Орбаном, но его встреча с президентом Зеленским готовится, в общем, это хорошо. К тому же, добавляет эксперт, на этой встрече Кулеба и Сиярто договорились о справедливой работе, о поддержке, об отработке определенных спорных вопросов.

С другой стороны, рассуждает он, не стоит ожидать, что венгерско-украинские отношения круто поменяются, не стоит рассчитывать на мгновенное чудо. По словам эксперта, Украина все равно должна и может рассчитывать только на себя.

«Договоренности нам сегодня очень нужны, для нашей страны это важно. Но я считаю, что сильно ничего не изменится. Ждать хороших новостей от Венгрии, пока там Орбан, думаю, не стоит. Потому что мы знаем, что на господина Орбана у путина есть секретные материалы, компромат. Пока он в правительстве, мы будем видеть, что он всегда будет на стороне нашего врага», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что зря Залужный нормально не отреагировал на вбросы о его увольнении, что приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации.

Также Politeka писала о том, что Ермолаев объяснил, почему ООН сегодня не справляется с ситуацией в мире.





