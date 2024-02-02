С 26 января по 01 февраля 2024 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 144 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 166 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 43 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 44 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 3 млн 194 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 634 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 7 млн ​​338 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушением требований природоохранного законодательства стали Днепропетровская и Ивано-Франковская области.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 489 тыс. 401 грн. за незаконную рубку 104 деревьев породы «дуб» до степени прекращения роста, неустановленными лицами, в пределах Пятихатского городского территориального общества, в районе старого переезда «Касиловка», возле нового автовиадука трассы «Пятихатки – Комиссаровка». Материалы направлены в ГУНП в Днепропетровской области и Днепропетровской областной прокуратуре.

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму 744 тыс. 589 грн. за незаконную рубку неустановленными лицами 71 сырорастущего дерева разных пород за пределами с. Расточки на территории Витвицкого сельского совета ТГ Калушского района. Материалы направлены в СВ ОП № 1 (г. Долина) Калушского РПП ГУНП в Ивано-Франковской области.