Главное управление разведки отрицает, что блоггер Алексей Арестович уехал из Украины благодаря письму от ГУР.

Об этом Главное управление разведки сообщило на официальной странице в ФБ.

Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица на имя Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которое опубликовало NGL.media, не соответствует действительности. Главное управление разведки Министерства обороны Украины не предоставляло указанному лицу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу. Еще раз настоятельно просим представителей медиасообщества тщательно проверять информацию перед распространением”, - сообщили в ГУР.

Напомним, журналистский антикоррупционный центр NGL.media опубликовал информацию, что бывший внештатный советник главы Офиса президента, блогер Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины и находится сейчас в Нью-Йорке (США).