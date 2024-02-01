Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что зря Залужный нормально не отреагировал на вбросы о его увольнении, это приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, когда начались эти вбросы о Залужном, было бы очень мудро с его стороны прийти к Зеленскому и записать вместе видео, где он сказал бы, что сегодня вместе со страной, народом и президентом делает все для победы, политических амбиций не имеет и работает исключительно в команде президента, это бы все решило.

«Я с уважением к нему отношусь, он действительно заслуживает уважения, но давайте объективно разбираться. Если он главнокомандующий, а у нас на фронте не все очень хорошо, кто виноват? Виноват же он. Я этого не понимаю и не хочу давать этому оценку, прав он или виноват. Но есть какая-то субординация, где Залужный должен был прийти к президенту и зарыть топор, на что обращают люди внимание, просто его вытащить и зарыть глубже. Но это не было сделано», - комментирует Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, очевидно, что кому-то сегодня выгодно раскачивать внутриполитическую ситуацию в Украине, поэтому и разгоняются эти вбросы, бред, кому-то очень нужна дестабилизация, а у нас в это время идет война.

«Я думаю, что в ближайшее время тоже об этом будут говорить. И думаю, что президент примет решение, которое он примет. Я считаю, что Залужный заслуживает быть на этом месте, на котором он сегодня работает, но ему работать с президентом, поэтому здесь решает президент», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что не нужно разгонять ситуацию по Залужному, эти все вбросы выгодны только россии.

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