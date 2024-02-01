30 января 2024 года Первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции Центрального округа Сергей Полищук провел совещание с Первым заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Черкасского городского совета Сергеем Тищенко, директором департамента дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского городского совета Сергеем Отрешко и директором отдела рационального природопользования Черкасского городского совета Владимиром Гусаченко.

Тема совещания – вопрос фиксации фактов причинения вреда окружающей среде вследствие чрезвычайных ситуаций, событий, вооруженной агрессии российской федерации.

Так, Сергей Полищук подробно рассказал о работе вебресурса «ЭкоУгроза», который содержит достоверную информацию о состоянии окружающей среды, данные мониторинговых систем по уровню радиационного загрязнения и актуальные факты экологических угроз.

Во время совещания акцентировано внимание на процедуре внесения в «ЭкоУгрозу» электронных обращений от граждан, ставших свидетелями нарушений природоохранного законодательства (больше о порядке регистрации сообщения об экологической угрозе – на веб-ресурсе или мобильном приложении «ЭкоУгроза»).