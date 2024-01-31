Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что не надо разгонять ситуацию по Залужному, все эти вбросы выгодны только россии, а наш президент сам все решит на базе доказательств.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, он уже устал от этой темы об отставке Залужного, к тому же на самом деле это играет Украине только в минус. Прежде всего, подчеркивает он, нужно вспомнить, что в стране есть война, а потом несколько раз подумать, следует ли делать эти вбросы, стоит ли подогревать ситуацию.

«Думаю, здесь нужно говорить, что это на руку нашим соседям-террористам. И считаю, что они подогревают как раз эту ситуацию», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, почему-то никто не разгоняет так эту тему, когда говорят снять с должности кого-то другого, а тут какое-то сектантство по отношению к Залужному. По его мнению, не надо говорить президенту, с кем ему работать и что ему делать, а тут все набросились, если есть какая-то коррупция, то это выяснится, у нас есть независимые органы, если есть какие-то ошибки со стороны Залужного, а они могут быть, то президент сам решит, и сам решит, кому какую должность предлагать.

«Когда люди говорят, что нет, нельзя Залужного трогать, давайте еще раз. Залужного назначил на эту должность Зеленский, это был его выбор, кто там должен работать. Также все назначаемые должности назначал Зеленский. И я не хочу сейчас сказать, что Залужный плохой, нет», – объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Луценко назвал, кто, по его мнению, был самым эффективным президентом Украины.

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