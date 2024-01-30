Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нам нужно правительство национального единства, которое будет выполнять потребность армии, а лучшими президентами были Ющенко и Порошенко.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Самыми эффективными были Порошенко и Ющенко. Ющенко задал направление движения, а Порошенко сделал практические шаги к армии, языку, вере, НАТО, ЕС, самоуправлению. Ющенко эффективен как теоретик, как идеолог, а Порошенко – как практик», - утверждает Юрий Луценко.

Что касается возможности создать в Украине правительство национального единства, рассуждает он, то прежде всего надо понимать, что имеется в виду. Как отмечает экс-генпрокурор, он был первым, кто вслух об этом сказал в СМИ, и имел в виду правительство национального единства из внепартийных технократов, которые не собираются участвовать в следующих выборах.

«Это не объединение бывших и нынешних политиков, оппозиции и коалиции, это немного другое. Я говорю о технократическом правительстве, которое точно будет работать не на рейтинги, а на помощь ВСУ. Сегодняшнее правительство больше боится звонка Ермака, чем звонка Залужного», – объясняет Юрий Луценко.

Это, констатирует гость программы, не правильно, потому что они должны быть механизмом выполнения потребностей армии. Так что, утверждает он, вот такое правительство национального единства, которому будут доверять все, несмотря на свои политические взгляды, должно быть, и это все еще возможно.

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