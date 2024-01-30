Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У господина Мазепы есть в инвестиционном портфеле крупные щебеночные заводы. Недавно туда еще добавился цементный завод славного города Кривой Рог. Думаю, что где-то там лежит яблоко раздора», - рассуждает Юрий Луценко.

Как он объясняет, никто не может зайти к президенту и сказать, что хочет отжать бизнес, потому что Зеленский – не Янукович, но к нему можно зайти и сказать, что кто-то финансирует его конкурента, тогда будет ответная реакция.

«Проблема не в Мазепе, Фиале или любом другом бизнесмене. Проблема в атмосфере, в которой принимаются такие решения», – объясняет Юрий Луценко.

То есть, констатирует гость программы, когда отношения выясняются через суд, либо урегулируются в досудебном порядке, либо адвокаты садятся с прокурорами и доказывают, кто более прав, - это одно дело, а здесь у нас политическая мотивация, финансирование конкурента.

Как сообщала Politeka, Постернак заявил, что в ситуации с Ил-76 очень много нестыковок и выглядит так, что это спланированная пропагандистская история.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ успешно попали по нефтебазе в Туапсе.





