Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что и для Зеленского, и для Украины было бы правильно сейчас все-таки провести президентские выборы и сменить власть.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, он бы пожелал сейчас Зеленскому принять очень важное и для него, и для страны решение по ситуации с выборами. Как он объясняет, в Конституции четко написано, что президент избирается на 5 лет, и Конституция не запрещает выборы, их запрещает закон, но Конституция стоит выше. Поэтому, рассуждает экс-генпрокурор, Зеленский может выйти и сказать, что за эти 5 лет выложился на максимум, а дальше украинцы должны определиться, кто будет после него.

«И это для него было бы, я считаю, наиболее правильным решением. Для него лично. Потому что на всю жизнь он останется для всего мира и большей части украинцев при всем скепсисе до определенных действий перед войной символом сопротивления путину, героем. Я считаю это совершенно нормально. Кто после него придет? Также все очевидно, что это будет Залужный», – объясняет Юрий Луценко.

Второй вариант, рассказывает он, это сделать вид, что никаких записей в Конституции нет, и дальше работать, наращивая противостояние между политиками и военными, подвергая сомнению отношения с демократическими странами, давая возможность российской пропаганде дискредитировать Украину.

«Я бы ему пожелал, чтобы он принял решение правильно и для себя, и для страны. Я первый, кто будет его защищать от тех, кто будет его критиковать. Его есть за что благодарить, но, к сожалению, его позитив иссяк. И это нормально, он отдал все, что мог. Вот бы я ему пожелал. Таким образом это был бы еще один большой вклад в украинское будущее с его стороны. С другой стороны, я такой древний в политике, что знаю точно, что этого не будет. Но, если бы имел возможность, то я бы это пожелал», - заключает Юрий Луценко.

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