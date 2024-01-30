Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что россии и путигу в частности верить нельзя, это касается и заявлений о готовности договариваться, и информации об Ил-76.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, мы увидели инсайдерскую информацию в Bloomberg, что путин, оказывается, якобы готов договариваться с Белым домом, готов отказаться от войны и, самое главное, Украина даже может вступать в Евросоюз и в НАТО, но так, чтобы за россией остались захваченные территории. По его мнению, россии верить нельзя, и это еще раз подтверждает история с Ил-76 и якобы военнопленными на борту.

«Им нужно было шоу, и мы сегодня это шоу увидели. Я верю нашим силам, а не стране-террористу, которая постоянно обманывает и постоянно что-то такое рассказывает. Это враг и врага нужно уничтожать. Сегодня наши Вооруженные силы это и делают, это правильно», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт напоминает, что россияне каждый день запускают по Украине ракеты или дроны, абсолютно каждый день. А здесь, отмечает он, обвиняют, что Украина сбила их самолет, будто у нас нет права отвечать, это просто бред.

«Я думаю, что цель этого всего – остановить поставки оружия. Это то, о чем тоже пишут, и мы видим, что действительно у шизофреника по фамилии Трамп неплохо это получается. Сегодня говорят, что он очень давит, чтобы не было помощи нашей стране. Это факт», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что в истории с Ил-76 многое не сходится, очевидно, это спецоперация ФСБ.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ успешно попали по нефтебазе в Туапсе.





