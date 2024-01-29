Народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина сообщила, что из-за несоответствия действий КМУ требованиям Закона Украины «Об управлении отходами» Украина уже более двух недель не имеет ни одного лицензированного субъекта по утилизации опасных отходов, а бизнес нет возможности утилизировать подобный тип отходов законным путем.

"Ворущее нарушение Кабмином сроков разработки подзаконных актов для нормативного урегулирования управления опасными отходами привело к коллапсу на этом рынке. Сегодня в Украине нет никакой лицензированной компании, которая имеет право предоставлять такие услуги", - сообщила нардеп.

Елена Криворучкина отметила, что такая ситуация несет в себе комплекс рисков: начиная с усложнения санитарно-эпидемиологической ситуации вследствие необходимости складирования органических отходов и повышения уровня пожарной опасности из-за накопления отработанных горюче-смазочных материалов до увеличения количества несанкционированных свалок опасных отходов из-за того, что не все отходы у бизнеса имеют возможность сохранять долгий срок.

Также нардеп отметила, что ситуация с лицензированием участников рынка утилизации может быть использована для монополизации рынка. В связи с этим профильный комитет ВР решил направить обращение в Офис Генерального прокурора Украины, НАПК, Кабмин, Минокружение, Госэкоинспекцию для выяснения всех деталей сложившейся ситуации.

Как известно, 9 июля 2022 был опубликован Закон Украины «Об управлении отходами», который вступил в силу через 12 месяцев. Им установлено требование действующим субъектам хозяйствования в сфере управления опасными отходами получить лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по управлению опасными отходами в течение шести месяцев с момента вступления в силу настоящего Закона. Однако в нарушение указанных требований Постановление КМУ «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по управлению опасными отходами» №1278 принято только 5 декабря 2023 года, то есть с нарушением срока более чем на 4 месяца. Соответственно, принятие с опозданием Постановления привело к тому, что реальный срок получения новой лицензии по управлению опасными отходами составлял всего 1 месяц и 4 дня. При этом Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» предусматривает, что, в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты в сфере лицензирования, предоставление государством достаточного для реализации этих изменений срока, но не менее двух месяцев.





