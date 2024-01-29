Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что в истории с Ил-76 многое не сходится, очевидно, это спецоперация ФСБ, тем более что в россии такими провокациями постоянно занимаются.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт отмечает, что, если ты хочешь в чем-то разобраться, то нужно изучить ситуацию и посмотреть, что было в истории. А в истории, напоминает он, уже было такое, что россия сбивала самолеты, например, в 2014 году это был МН-17 «Малазийских авиалиний», когда погибли около 400 человек.

«Также хочу напомнить, как они могут сбивать свои самолеты. Где-то 10 точно уже есть, где они и по ошибке, и с «вагнером» сбивали. То есть можем сказать спокойно, что такое очень часто происходит в россии. Хочу также напомнить, как взрывали дома, это была операция ФСБ, чтобы начать вторую чеченскую войну», – рассказывает Георгий Биркадзе.

А по поводу того, что в россии писали об обмене военнопленными, рассуждает эксперт, то здесь не сходятся некоторые моменты. В частности, объясняет он, в российском законодательстве прописано, что на 3 человека должен быть 1 сопроводитель, поэтому во всю эту историю с Ил-76 поверить сложно, цифры не сходятся. К тому же, добавляет эксперт, об этом и говорил представитель ГУР Юсов, что нельзя сказать, что кто-то был на самолете.

«Мы видим, что это специальная операция, которую россия запланировала, потому что сразу они подали в ООН, чтобы провести заседание Совбеза. Я думаю, что это сделали намеренно. И в ГУР сказали, что должны были в этом самолете быть очень уважаемые военные VIP-персоны, и почему-то в последний момент ФСБ предупредила, чтобы они не садились и не летели», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что на самом деле наш премьер смог что-то объяснить Фицо на встрече, хотя лучше увез бы его в Бучу.

Также Politeka писала о том, что Постернак рассказал о ситуации с Ил-76 и украинскими военнопленными.