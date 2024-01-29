Дефицит западного вооружения и неопределенность с последующими поставками от союзников стимулирует украинских защитников искать нестандартные выходы из сложной ситуации, и креативность военных инженеров иногда приводит к неожиданным результатам. Недавно на боевое дежурство в нескольких подразделениях Сил безопасности и обороны стали скопированы из иностранных HMMWV и М113 бронированный автомобиль "Характерник" и бронетранспортер "Сикач".

Производство такой техники было налажено на мощностях нескольких предприятий в разных частях страны. Об этом OBOZ.UA рассказали авторы идеи и инженеры. – Это, конечно, не полноценная линия по изготовлению техники, скорее кустарное производство. Однако нам удалось добиться почти полного соответствия оригинальным образцам. Конечно, с определенными техническими особенностями, – отметил один из них.

По его словам, сейчас мощности производства позволяют ставить в строй по пять копий автомобилей "Хамви" и М113 в месяц. После необходимых испытаний техника отправляется на фронт.