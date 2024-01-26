Политтехнолог Олег Постернак заявил, что в ситуации с Ил-76 очень много несостыковок и выглядит все так, что это спланированная пропагандистская история.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает эксперт, ситуация с Ил-76 сейчас не приятна и тем, что россия задевает чувства родственников украинских военнопленных, и это при том, что их совсем могло и не быть на этом сбитом самолете. К тому же, добавляет он, некоторые телеграм-каналы начали публиковать фамилии, поэтому можно себе только представить чувства родственников.

«Чекистское руководство кремля прекрасно знает, что оно делает и зачем это делает. Наверное, опыт атомной подлодки «Курск», опыт взрывов на Каширском шоссе в москве, в волгодонске в 1999 и еще много других случаев явно укажут на то, что фирменный почерк чекистов очень-очень заметен в этом плане», - подчеркивает Олег Постернак.

Кроме этого, рассуждает он, если все же должен был быть обмен пленными на том участке границе, то есть протокол безопасности, который подразумевает оповещение сторон о своих действиях, то есть россия этого не сделала и это ее вина. Также, добавляет эксперт, есть информация о том, что количество экипажа и охранников было слишком мало для 65 военнопленных, как это сообщалось.

«Эти все детали бросают оттенок на наличие очень спланированной, грамотной, жесткой пропагандистской нарративной истории, которую россия неминуемо сразу же начала осуществлять, как только появилась информация о разбитии Ил-76. Второй момент состоит в том, что россии легче соврать, потому что большинство медиа подконтрольные», - заключает Олег Постернак.

Как сообщала Politeka, Кулик заявил, что боевое столкновение мировых потуг с ядерным оружием произойдет вряд ли, скорее это будут гибридные войны на территории третьих государств.

Также Politeka писала о том, что Куса прокомментировал колонку экс-премьера Британии Джонсона в Daily Mail, где говорится, что Трамп – это то, что нужно миру.