Еще в декабре 2022 года украинский дипломат Евгений Енин получил орден Рио Бранка – высшую государственную награду Бразилии. Об этом сообщила супруга украинского дипломата, директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Людмила Енина.

Орден Рио Бранка был учрежден Президентским Декретом Бразилии от 5 февраля 1963 года. Наградой чествуют достойные заслуги, гражданские добродетели, практические действия и поступки достойные почетного отличия.

К сожалению, Евгений Енин трагически погиб 18 января 2023 в авиакатастрофе в Броварах. Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Нортон де Андраде Мелло Рапеста вручил высокий орден жене Людмиле и сыну Владиславу Ениным.

Символично, что вручение награды состоялось в День дипломатии, которой Евгений Енин посвятил большую часть своей жизни. Прошел путь от рядового дипломата до заместителя министра иностранных дел.

Евгений Енин всегда стремился налаживать прочные связи с другими государствами, в том числе с Бразилией. Следует напомнить, что именно в эту страну состоялся один из последних его визитов в должности замминистра МИД.