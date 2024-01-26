Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что на самом деле наш премьер смог что-то объяснить Фицо на встрече, хотя лучше увез бы его в Бучу.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Сегодня на высшем уровне работает наш президент на международной платформе, но внутри страны господин Шмигаль не дорабатывает. Я хотел бы больше видеть господина Шмыгаля, чтобы его было больше. Премьер-министр – это исполнительная власть, люди. Он должен быть. Ракеты падают, течет метро – он должен быть», – объясняет Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, премьер-министр должен быть механизмом всего этого, двигателем всего происходящего, но в Украине мы этого не видим. В то же время он добавляет, что к Шмыгалю относится с уважением, потому что он пришел в очень трудные времена, это ковод, война, но его все равно мало.

«Что касается господина Фицо. Сначала хочу объяснить, кто он такой. Если посмотреть, то это Орбан №2. Во-первых, на дураков не обижаются. Простите, но я посмотрел на этого человека, он не в адеквате, то, что он несет…», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Поэтому, надеется эксперт, Шмигаль объяснил Фицо на встрече, что, как и почему. А еще лучше было бы, добавляет он, если бы этот трусливый словацкий премьер приехал к нам не в Ужгород, а в Бучу, Ирпень, и посмотрел, что здесь сделала россия, а потом пусть говорит, что и как должно быть.

Как сообщала Politeka, Кулик заявил, что боевое столкновение мировых потуг с ядерным оружием произойдет вряд ли, скорее, это будут гибридные войны на территории третьих государств.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, что бизнес не захочет заходить в Украину, пока люди уезжают за границу.





