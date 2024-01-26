Об этом Николай Томенко пишет на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев редакции.

Странные и непостижимые пути политических инноваций от нынешней власти? Это же нужно додуматься в разгар войны снова реанимировать давнюю идею пророссийских политиков об узаконении двойного (множественного гражданства).

Напомним, что законопроекты о легализации двойного гражданства в 2015 году зарегистрировал Вадим Рабинович из тогдашнего Оппозиционного блока, а в 2017 году Андрей Артеменко - из Радикальной партии. Как известно обоих депутатов лишили мандатов и гражданства (Артеменко – Порошенко, а Рабиновича – Зеленский), как сторонников и пропагандистов политики путинской России.

Как видим, грустный парадокс в том, что очередная попытка узаконения нынешней властью вместе с УКРАИНСКИМ гражданством венгерского, румынского, израильского… гражданства является лишь повтором проекта бывших депутатов, которых власть назвала ПРАВИТЕЛЯМИ Украины.

Более того, Конституционный Суд Украины открыл введение и рассматривает Большой палатой от 27.04.2023 года конституционное представление 99 депутатов относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины в аспекте положения, что в Украине существует ЕДИНОЕ ГРАЖДАНСТВО. Речь идет о признании неконституционными попытки президентским или депутатскими законопроектами легализовать двойное (множественное) гражданство.

Конечно, не хочется даже думать, что очередная попытка под прикрытием заботы о миллионах патриотов-диаспорян связана со вступлением в силу с 1 января 2024 года норм о праве покупки физическим и юридическим лицам по 10 000 га земли с/х назначения.





(Напомню, что национальное законодательство запрещает такую ​​покупку земли НЕ ГРАЖДАНАМ Украины).

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И, конечно, это не связано с желанием власти увеличить количество будущих избирателей за границей, потому что там традиционно активнее голосуют за власть и кандидата в президенты.

И точно власти не хотят помочь другу Путина Орбану увеличить количество граждан Венгрии в Закарпатье, чтобы актуализировать тему Венгерской автономии в Украине?

ТОГДА ЗАЧЕМ?

Если речь идет о поиске какого-то популярного в народе решения власти, то предлагаю лишить НАКОНЕЦ депутатских мандатов почти 4 тысячи представителей запрещенных партий медведчука-сальдо-шария…

И не трогайте КОНСТИТУЦИОННУЮ ПРИПИСЬ о ЕДИНОМ ГРАЖДАНСТВЕ в УКРАИНЕ!